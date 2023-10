Il passaggio al DVB-T2, ovvero il digitale terrestre di seconda generazione, sembra essere ormai imminente, dopo lunghissimi mesi e anni di test e di prove, con tanto di bonus per l’acquisto di un decoder compatibile o un televisore di nuova generazione, finalmente il 10 Gennaio 2024 si inizierà la migrazione dei primi canali.

Come era lecito immaginarsi, e come è stato confermato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i primi ad effettuare il passaggio al DVB-T2 saranno i canali dell’emittente nazionale, appunto la RAI. La data limite, come anticipato, è il 10 gennaio, nella speranza, secondo il Ministro, che presto anche le altre emittenti seguano la stessa procedura, migrando il prima possibile sulla nuova generazione.

DVB-T2, cosa cambierà nel 2024?

La domanda che sicuramente alberga nelle menti di molti di voi è più che comprensibile: “cosa cambierà nel 2024?”. Di base nulla, a patto che abbiate un televisore compatibile con lo standard di nuova generazione, deve essere stato acquistato almeno dal 2017; in caso contrario dovete verificarne la compatibilità dirigendovi su uno dei canali di test messi a disposizione, ed eventualmente ricorrere all’acquisto di un nuovo modello, oppure di un decoder esterno da collegare direttamente al televisore di vecchia generazione (soluzione sicuramente meno dispendiosa e più alla portata di tutti).

Il 2024 resta ad ogni modo l’anno della svolta, solo così sarà possibile vedere un passo in avanti con la tecnologia di trasmissione televisiva, ed uno sviluppo migliore anche del 5G, proprio perché le frequenze liberate potranno essere utilizzate dagli operatori telefonici.