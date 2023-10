Gli ultimi mesi sono stati fortemente intrisi di truffe atte a svuotare i conti correnti dei poveri utenti che in men che non si dica si sono spesso ritrovati senza avere a disposizione nemmeno un centesimo, con le stesse banche truffate proprio perché non in grado di chiudere i boccaporti anzitempo evitando il raggiro.

Tutto questo sembra essere molto strano, ma vi possiamo assicurare essere un pericolo reale al quale molti di noi incorrono periodicamente, a causa del cosiddetto fenomeno del phishing. La truffa è più semplice di quanto si potrebbe pensare, le aziende non possono fare nulla per combatterla, poiché alla base troviamo proprio lo stesso utente a fornire tutti i dati di accesso al conto corrente bancario.

Banche truffate, ecco come svuotano i conti correnti bancari

Il raggiro ha inizio con l’invio di un SMS o di una email da parte del malvivente, il quale però si finge direttamente l’azienda di cui si è clienti, in questo modo si pensa e si ipotizza la provenienza dalla stessa, credendo ingenuamente a quanto indicato al suo interno. Il corpo del testo parla più che altro di un qualcosa di spaventoso che richiede direttamente il vostro intervento, con tanto di pressione di un link interno per il collegamento al profilo.

A questo punto si sviluppa nel dettaglio la truffa, per il semplice fatto che il sito collegato non è quello di proprietà dell’azienda, bensì uno fittizio creato dal malfattore, il quale può leggere nel dettaglio tutto quanto viene effettivamente inserito, come le credenziali d’accesso che in questo modo cadono dritte nelle sue grinfie.