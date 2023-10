I migliori sconti disponibili per Android e sul Play Store, fanno letteralmente impazzire gli utenti che oggi sono alla ricerca dell’occasione perfetta per raggiungere un elevato livello di risparmio, e continuare a giocare in libertà con il proprio dispositivo mobile.

Come al solito rammentiamo che a tutti gli effetti non esiste una pagina riepilogativa con tutti gli sconti per i giochi e le app mobile, di conseguenza dovrete affidarvi ciecamente del nostro articolo riassuntivo, all’interno del quale si possono scovare le occasioni migliori della giornata, per riuscire a spendere molto poco.

Iscrivetevi il prima possibile al canale Telegram di TecnoAndroid, così da poter accedere ai prezzi più bassi di Amazon, ed approfittare di tutte le offerte migliori di oggi.

Android e Play Store, un insieme di ottime offerte per tutti i gusti

Uno dei giochi più apprezzati degli ultimi anni è fortemente scontato oggi, stiamo parlando di The House of Da Vinci 3, un titolo che ha un costo finale odierno di soli 4,89 euro, e che rappresenta a tutti gli effetti un must-have per coloro che amano i rompicapi e gli enigmi (LINK). Volendo invece spendere cifre decisamente minori, gli utenti possono decidere di acquistare uno a scelta tra Framed e Framed 2, spendendo comunque 1,19 euro (LINK), oppure anche The Bug Butcher, che costa ad ogni modo sempre 1,19 euro (LINK).

Parlando al contrario di applicazioni, l’occhio cade prima su Learn Python Programming [PRO] a 0,79 euro (LINK), per poi spaziare verso Glextor App Folder Organizer, il cui costo è comunque relativamente basso, se considerate che bastano 4,79 euro per l’acquisto finale (LINK).