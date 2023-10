A pochi giorni dal rilascio ufficiale di Forza Motorsport, gli sviluppatori di Turno 10 Studios hanno rilasciato il nuovo Aggiornamento 1.0. L’update è pensato per migliorare l’esperienza di gioco per tutti gli utenti e implementare correzioni e nuove funzionalità.

Per tutte le piattaforma su cui è uscito il simulatore di guida, quindi PC e Xbox Series X|S, il team di sviluppo ha implementato correzioni alla stabilità del titolo. Gli eventuali crash riscontrati dai giocatori sono stati risolti per offrire una maggiore fluidità in fase di gioco.

Gli scenari più comuni in cui si verificavano i problemi con il titolo erano in Modalità Carriera Builders Cup dopo l’upgrade di un’auto e l’ingresso nella Pratica Libera nella gara Fox Body Challenge a Watkins Glen. A questi si aggiunge anche il crash sul circuito Grand Oak Club durante una cinematica per la terza gara della serie introduttiva Builders Cup e durante il caricamento di una gara Free Play.

Forza Motorsport sta ricevendo un corposo aggiornamento che va a risolvere tanti bug e va a migliorare le prestazioni su PC e Xbox Series X|S

I ragazzi di Turni 10 hanno lavorato anche alla progressione con i livelli di sblocco delle parti dell’auto regolati per permettere ai giocatori di aggiornare l’auto anche ai livelli di auto inferiori. Grazie ai nuovi livelli, è possibile sbloccare la maggior parte delle componenti all’interno di una singola serie Builders Cup. Per gli utenti Xbox Series X|S arriva un importate bugfix che farà tirare molti sospiri di sollievo. Un errore causava la perdita dei progressi di gioco se si continuava a giocare a Forza Motorsport dopo il rilascio di un update. Per fortuna la problematica è stata risolta correttamente. Passando alle migliorie grafiche, nel menù di Forza Motorsport poteva capitare un aumento dei livelli di nero. Questa condizione causava un aspetto “sbiadito” che gli sviluppatori hanno rimosso con successo.