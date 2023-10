Nell’era dell’energia rinnovabile, la scelta di un modulo solare efficiente, affidabile e di alta qualità è fondamentale per garantire un ritorno sull’investimento ottimale. Oggi, abbiamo avuto la fortuna di testare i moduli solari MS540MB-72H di Maysun Solar. Questi moduli non sono solo un altro pannello solare sul mercato; è un prodotto progettato per offrire un valore elevato al cliente, con una serie di caratteristiche che lo rendono un investimento intelligente per qualsiasi progetto di energia solare.

Design e Materiali

Nel mondo dei moduli solari, il design è spesso un aspetto trascurato, relegato in secondo piano rispetto a parametri come l’efficienza e la resa energetica. Il modulo solare di Maysun Solar sfida questa norma, offrendo un design che è tanto funzionale quanto esteticamente gradevole.

Il modulo utilizza un doppio strato di vetro temperato per garantire sia la durabilità che l’efficienza. Questa scelta di materiali non solo aumenta la resistenza del modulo a condizioni ambientali avverse come sale, ammoniaca e alte temperature, ma contribuisce anche a una migliore trappola della luce, migliorando così la resa energetica. La cornice in argento del modulo aggiunge un tocco di eleganza senza compromettere la funzionalità. Oltre al suo aspetto gradevole, la cornice è progettata per facilitare l’installazione e fornire una struttura solida che aumenta la longevità del prodotto.

Funzionalità e prestazioni

Il modulo solare MS540MB-72H di Maysun Solar è un prodotto che offre una combinazione impressionante di potenza, efficienza e affidabilità, il tutto sostenuto da garanzie robuste. Iniziando con le garanzie, il modulo offre una garanzia di prodotto di 12 anni e una garanzia sulla potenza di 25 anni, con un output garantito dell’84,8%. Questo è un forte indicatore della fiducia del produttore nella durabilità e nel rendimento a lungo termine del modulo.

Passando alle specifiche elettriche in condizioni standard, il modulo vanta una potenza massima di 540 Wp, una tensione alla massima potenza di 40,7 V e una corrente alla massima potenza di 13,27 A. Questi numeri sono ulteriormente supportati da una tensione a vuoto di 49,42 V e una corrente di corto circuito di 13,85 A. Con un’efficienza del modulo del 20,94% e una tolleranza sulla potenza positiva del 3%, il modulo si posiziona come uno dei più efficienti e potenti nel suo segmento.

Le prestazioni del modulo in condizioni meno ideali sono altrettanto impressionanti. Con una potenza massima di 402 Wp, una tensione alla massima potenza di 38,08 V e una corrente alla massima potenza di 10,55 A in condizioni NOCT (Temperatura di Esercizio Nominale della Cella), il modulo dimostra una resilienza notevole.

In termini di tolleranze di temperatura, il modulo può operare in un intervallo di temperatura che va da -40 a 85 gradi Celsius. Ha un coefficiente di temperatura di Pmax di -0,35 %/°C, un coefficiente di temperatura di Voc di -0,28 %/°C e un coefficiente di temperatura di Isc di 0,048 %/°C. Questi dati suggeriscono che il modulo è progettato per mantenere un rendimento elevato anche in condizioni climatiche estreme.

Dal punto di vista costruttivo, il modulo ha dimensioni di 2279x1134x35 mm e pesa 28,9 kg. È costruito con celle monocristalline e ha un totale di 144 celle. Il vetro è rivestito anti-riflesso e temperato con uno spessore di 3,2 mm. La scatola di derivazione offre una protezione IP 68, e i connettori sono del tipo MC4 con cavi di diametro 4 mm².

Specifiche tecniche

Dati Elettrici in Condizioni Standard (STC)

Potenza Massima (Pmax) : Con una potenza massima di 540 Wp, questo modulo si posiziona tra i più potenti disponibili sul mercato.

: Con una potenza massima di 540 Wp, questo modulo si posiziona tra i più potenti disponibili sul mercato. Tensione alla Massima Potenza (Vmpp) : A 40,7 V, la tensione alla massima potenza è ottimizzata per garantire un’elevata efficienza energetica.

: A 40,7 V, la tensione alla massima potenza è ottimizzata per garantire un’elevata efficienza energetica. Corrente alla Massima Potenza (Impp) : Con una corrente di 13,27 A, il modulo è progettato per massimizzare la generazione di energia.

: Con una corrente di 13,27 A, il modulo è progettato per massimizzare la generazione di energia. Tensione a Vuoto (Voc) : La tensione a vuoto di 49,42 V è un indicatore della stabilità e dell’efficienza del modulo.

: La tensione a vuoto di 49,42 V è un indicatore della stabilità e dell’efficienza del modulo. Corrente di Corto Circuito (Isc) : A 13,85 A, la corrente di corto circuito contribuisce alla sicurezza e all’affidabilità del sistema.

: A 13,85 A, la corrente di corto circuito contribuisce alla sicurezza e all’affidabilità del sistema. Efficienza del Modulo : Con un’efficienza del 20,94%, questo modulo è tra i più efficienti nel suo segmento.

: Con un’efficienza del 20,94%, questo modulo è tra i più efficienti nel suo segmento. Tolleranza sulla Potenza: Una tolleranza positiva del 3% indica che il modulo può effettivamente superare la sua potenza nominale, offrendo un valore aggiunto.

Dati Elettrici con NOCT (Temperatura di Esercizio Nominale della Cella)

Potenza Massima (Pmax) : 402 Wp

: 402 Wp Tensione alla Massima Potenza (Vmpp) : 38,08 V

: 38,08 V Corrente alla Massima Potenza (Impp) : 10,55 A

: 10,55 A Tensione a Vuoto (Voc) : 46,65 V

: 46,65 V Corrente di Corto Circuito (Isc) : 11,19 A

: 11,19 A Temperatura: 45±2 °C

Questi dati sono particolarmente utili per comprendere come il modulo si comporti in condizioni meno ideali, come temperature più elevate e irraggiamento solare più basso.

Valutazioni di Temperatura e Massime

Temperatura Operativa : -40~85 °C

: -40~85 °C Coefficiente di Temperatura di Pmax : -0,35 %/°C

: -0,35 %/°C Coefficiente di Temperatura di Voc : -0,28 %/°C

: -0,28 %/°C Coefficiente di Temperatura di Isc : 0,048 %/°C

: 0,048 %/°C Tensione Massima di Sistema : 1500 V

: 1500 V Tensione Nominale del Fusibile: 25 A

Materiali e Dimensioni

Dimensioni : 2279x1134x35 mm Peso : 28,9 kg Tipo di Cella : Monocristallino Numero di Celle : 144 Tipo di Vetro : Rivestimento Anti-Riflesso, Temperato Spessore del Vetro : 3,2 mm Tipo di Telaio : Lega di Alluminio Anodizzato Protezione Scatola di Derivazione : IP 68 Tipo di Connettori : MC4



Diametro dei Cavi: 4 mm²

Installazione e test: Un Gioco da Ragazzi

Una delle prime cose che ho notato è stata la facilità di installazione. Grazie alla sua cornice in lega di alluminio anodizzato e ai connettori MC4, l’installazione è stata rapida e senza intoppi. Le dimensioni di 2279x1134x35 mm e il peso di 28,9 kg lo rendono maneggevole per un prodotto della sua categoria. Una volta installato, ho subito iniziato a monitorare le prestazioni. Con una potenza massima di 540 Wp e un’efficienza del modulo del 20,94%, le aspettative erano alte. Devo dire che il modulo ha superato brillantemente ogni test, mantenendo un’efficienza costante anche durante le giornate nuvolose.

La tensione alla massima potenza di 40,7 V e la corrente alla massima potenza di 13,27 A hanno confermato che le specifiche tecniche non erano solo numeri su un foglio. Vivo in una zona con temperature che variano notevolmente tra le stagioni. Il modulo ha dimostrato una notevole resilienza, mantenendo prestazioni elevate sia in condizioni di caldo che di freddo. Il coefficiente di temperatura di Pmax di -0,35 %/°C e il coefficiente di temperatura di Voc di -0,28 %/°C hanno giocato un ruolo fondamentale in questo. La scatola di derivazione con protezione IP 68 e il vetro temperato anti-riflesso da 3,2 mm hanno aggiunto un ulteriore livello di sicurezza e durabilità al modulo. Maggiori informazioni sono sul sito ufficiale.

Videorecensione