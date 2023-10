Le illusioni ottiche sono spesso utilizzate, da medici e psicologi, per condurre degli studi e ottenere risultati e risposte che riguardano il funzionamento del cervello umano e della mente.

Bisogna innanzitutto comprendere cos’è un’illusione ottica per capirne il meccanismo. Un’illusione ottica è un’immagine o può essere anche un’opera, che riesce a ingannare l’apparato visivo e il cervello umano facendogli percepire le cose in modo diverso rispetto alla realtà.

L’errata percezione che noi abbiamo può essere causata da giochi di distorsione, movimento, prospettiva, colori e forme. Sono tanti i trucchi visivi che possono ingannare la nostra interpretazione della realtà.

Queste immagini sono spesso utilizzate per effettuare dei test sulla personalità e l’indole dell’osservatore che può cambiare in base a quello che ognuno riesce, o non riesce, a osservare.

Cosa si cela dietro all’immagine di questo camaleonte?

Quest’illusione ottica in particolare è stata creata dall’artista Johannes Stoetter e apparentemente sembrerebbe essere un coloratissimo camaleonte.

La parola ‘apparentemente’ non è un caso perché in realtà dietro al rettile si nascondono due figure che non tutti gli osservatori, se non i più attenti, riescono a scorgere.

L’immagine inoltre riesce a individuare l’indole creativa di chi riesce a scorgere le figure nascoste in pochi secondi.

Le figure nascoste nell’immagine sono due donne distese schiena contro schiena ma al contrario. Una ha il viso rivolto verso sinistra e l’altro verso destra.

Individuare le due figure non è sicuramente semplice e solo chi possiede un occhio più critico e vigile riesce a scorgerle.

Un indizio però potrebbe essere il seguente: perché la coda del camaleonte presenta una protuberanza?