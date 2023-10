Oppo A2x è ufficiale ad un prezzo di appena 140 euro

Il produttore cinese Oppo ha pensato bene di ampliare ulteriormente la sua proposta di smartphone di fascia entry-level. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha presentato ufficialmente in madre patria il nuovo Oppo A2x, un dispositivo molto curato esteticamente e con un prezzo di appena 140 euro al cambio attuale. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Oppo annuncia ufficialmente in Cina il nuovo entry-level Oppo A2x

Oppo A2x è il nuovo smartphone di fascia medio-bassa del noto produttore tech Oppo e, come già detto, ha un prezzo davvero molto basso di appena 140 euro. In particolare, il nuovo device si presenta molto curato dal punto di vista estetico. Lo smartphone è infatti disponibile con una backcover con una particolare rifinitura in tre colorazioni differenti, ovvero Black, Yellow e Purple.

Sul retro in alto a sinistra trovano posto due oblò dove sono collocati un sensore fotografico principale da 13 MP ed un piccolo flash LED. La parte frontale è invece occupata da un display da 6.56 pollici di diagonale e con un notch a goccia centrale. Nello specifico, il pannello è un IPS LCD, ha una risoluzione HD+ ed ha una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz.

Dal punto di vista prestazionale, è presente il soc MediaTek Dimensity 6020 con in accoppiata 8 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di storage interno espandere tramite scheda microSD. Sul frame laterale troviamo poi un sensore biometrico all’interno del tasto di accensione e spegnimento. La batteria ha poi una capienza di 5000 mah.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Oppo A2x sarà per il momento disponibile all’acquisto per il mercato cinese ad un prezzo iniziale di circa 140 euro al cambio attuale. Vi terremo aggiornati su un suo possibile arrivo in Italia.