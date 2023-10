Sì, il Samsung Galaxy Tab S9 FE+ è waterproof secondo gli standard tecnologici. Ha un grado di protezione IP68, che indica la resistenza all’acqua se immerso fino a un metro e mezzo d’acqua per circa 30 minuti.

Il nuovo Galaxy Tab S9 FE+ è un tablet con un ottimo rapporto qualità-prezzo che offre la potenza di elaborazione necessaria per stare al passo con ualsiasi attività, che sia lavoro o svago. Potrebbe essere tra i contendenti per i migliori tablet Android economici. Oltre al display da 10,9 pollici e alle straordinarie funzionalità abilitate con l’uso della S-pen, il Galaxy Tab S9 FE+ offre un’ottima resistenza all’acqua e alla polvere che lo rendono più duraturo nel tempo.

Il Samsung Galaxy Tab S9 FE+ è davvero waterproof?

Il contatto con l’acqua è un fattore da non sottovalutare con nessun dispositivo, tanto meno con un tablet. Il Tab S9 FE+ è protetto con un’impermeabilità esemplare secondo i test eseguiti. Sebbene non sia completamente resistente all’acqua, vanta un grado di protezione IP68, che indica che il dispositivo può sopravvivere a immersioni prolungate ad una certa altezza, non è cosa da poco. Non tutti i device offrono lo stesso e con la stessa efficacia.

Se lasci cadere accidentalmente il tuo Galaxy Tab S9 FE+ in acqua o ti ritrovi sotto la pioggia, la sua classificazione IP68 salverà il dispositivo. Basta rimuoverlo dall’acqua e asciugarlo molto rapidamente appena possibile. Per proteggere i circuiti interni in questi casi è importante anche spegnerlo, ancor prima di premurarsi di proteggerlo dalla fonte d’acqua e asciugarlo subito dopo.

Il Samsung Galaxy Tab S9 FE+ è durevole. L’azienda è nota per la qualità e la durata dei suoi dispositivi e questo non fa eccezione, è stato progettato per stare al passo con uno stile di vita attivo senza incorrere in alcun danno. La sua straordinaria resistenza all’acqua e alla polvere è abbinata a un resistente telaio in alluminio Armor e uno schermo Gorilla Glass 5.

Proteggere al meglio il dispositivo

Consigliamo anche la protezione aggiuntiva acquistabile con il dispositivo se sapete di poter incorrere spesso in questi rischi. In caso di guasti sarà possibile ricorrere ad una riparazione. Consigliabile anche una custodia, l’importante che sia compatibile con la S Pen. In questo modo sarà ancor più semplice proteggere il dispositivo da schizzi di ogni genere, ma anche da urti e graffi di diversa entità. Per la copertura ovviamente la scelta migliore per un dispositivo Samsung è Samsung Care+. L’assicurazione interna pensata per tablet e smartphone. Samsung Care+ copre garanzie estese, danni accidentali e furti, con riparazioni tempestive e sostituzione dei dispositivi danneggiati se necessario.