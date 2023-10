Una notizia davvero incredibile si cela alle spalle del canone Rai, la tassa diventa completamente gratuita per una determinata porzione di fortunati utenti, in questo modo è facile riuscire a risparmiare sulle imposte, garantendosi la possibilità di ridurre la spesa ed il gettito fiscale annuale.

Alla base di questa possibilità troviamo comunque una condizione fondamentale affinché l’utente possa accedervi: il non possesso di un televisore. Dovete sapere, infatti, che la tassa è di possesso di un televisore, ciò sta a significare che se tale condizione non dovesse esistere, allora l’utente è perfettamente allineato con la richiesta di esenzione.

Canone Rai, una notizia da non credere

Gli utenti che rispetteranno tale condizione potranno presentare domanda direttamente tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, segnalando in primis l’assenza del televisore con una autodichiarazione specifica, la quale ricordiamo essere legalmente vincolante, e come tale può essere impugnata per cause legali o sanzioni. Successivamente verrà presentata la richiesta di esenzione totale dal pagamento del Canone Rai.

Da notare due punti fondamentali: la domanda deve essere inviata entro e non oltre il 31 gennaio, solo in questo modo si avrà la certezza di poter godere dell’esenzione totale per tutto l’anno corrente, in caso contrario i primi 6 mesi verranno addebitati. In secondo luogo, il consumatore non potrà ricevere alcun rimborso di tasse versate in precedenza, a prescindere che abbia, oppure no, diritto alla totale esenzione dal pagamento delle stesse in Italia.