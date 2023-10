La tassa del bollo auto è stata ufficialmente abolita, gli utenti sono fortunati perché potranno non pagare più l’imposta più odiata di sempre, ma solo rispettando una specifica condizione, o meglio effettuando un’operazione ben specifica nel momento in cui si andrà ad acquistare una nuova vettura.

Nell’ultimo periodo è chiaro a tutti che i governi mondiali stiano spingendo verso una maggiore presenza di auto elettriche, proprio nell’idea di ridurre al massimo l’emissione di CO2 nell’atmosfera, riducendo di conseguenza l’inquinamento ambientale. Per questo motivo sono stati continuamente proposti incentivi in tale direzione, sia nella riduzione del prezzo di vendita finale, che proprio nel quantitativo di tasse da versare.

Bollo auto, la tassa è stata abolita

Per questo motivo gli utenti che acquisteranno un’auto elettrica in Italia potranno godere di un determinato periodo di esenzione dal pagamento della stessa, questi dipenderà direttamente dalla Regione di appartenenza, partendo dal fatto che il bollo auto è appunto una tassa regionale, che può variare in relazione all’area.

In media si parla comunque di una esenzione che oscilla tra 3-5 anni per tutti gli utenti, con i soli eccessi di Lombardia e Piemonte, dove appunto l’esenzione durerà per tutta la vita della vettura. Da notare appunto questa specifica, infatti si parla di vita della vettura, non dell’individuo, se quest’ultima dovesse venire venduta, si ricomincerà a pagare la tassa come tutti gli altri consumatori in Italia.