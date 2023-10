Tutti noi vorremmo vedere ridotto il cuneo fiscale a cui veniamo annualmente sottoposti, tra le tantissime tasse che ci ritroviamo costretti continuamente a versare, tra queste trova posto il canone Rai, un’imposta di possesso che il Governo degli anni ’70 del secolo scorso decise di introdurre per finanziare lo sviluppo della TV di Stato, oggi conosciuta come Rai, oltre all’infrastruttura in generale.

Il canone Rai viene oggi addebitato automaticamente sulle bollette dell’energia elettrica, ha un costo fisso di 90 euro, suddiviso in 10 rate da 9 euro l’una. Gli utenti non possono scegliere come ricevere l’addebito, data la scelta di addebitarlo in tal modo per ridurre l’evasione fiscale, divenuta altissima negli anni precedenti.

Se premete questo link potrete ricevere sul vostro smartphone le offerte Amazon con i prezzi più bassi dell’anno, ed anche numerosi codici sconto completamente gratis.

Canone Rai, finalmente la tassa è gratis

Gli utenti possono però avere l’opportunità di richiedere l’esenzione, non solo nel momento in cui sono over75 con un reddito famigliare che non supera annualmente gli 8000 euro, ma sono allo stesso tempo costretti a rispettare un determinato requisito. Alla base della condizione del canone Rai troviamo appunto il possesso di un televisore, quindi l’unico modo per evitarlo è non possedere alcun prodotto di questo tipo all’interno della propria abitazione.

Appurato il tutto basterà presentare una autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate, la quale poi provvederà ad esonerare l’utente finale dal pagamento della tassa. Ricordiamo che esiste una data limite entro la quale presentare la domanda, che è appunto il 31 gennaio, altrimenti i primi 6 mesi verranno addebitati e non sarà possibile richiedere il rimborso.