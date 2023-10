Le minacce per gli utenti di WhatsApp non hanno fine. Anche in queste settimane, molti utenti regolarmente iscritti sulla piattaforma di messaggistica istantanea sono bombardati da comunicazioni che mettono a rischio la loro sicurezza online. In particolare, gli utenti con un regolare profilo su WhatsApp devono prestare attenzione alle oramai celebri catene di messaggi.

WhatsApp, il pericolo delle catene è sempre più incombente

Le catene rappresentano uno strumento utile agli hacker che, in tal modo, riescono a condividere una serie di messaggi spam in un lasso di tempo molto breve, quasi istantaneo. Se molte catene hanno soltanto scopi pubblicitari e promozionali, tante altre possono incidere in maniera significativa sulla sicurezza online del pubblico.

Attenzione rilevante deve essere data, ad esempio, a tutte le catene che nascondono messaggi con ipotetici coupon sconto per i grandi nomi dei maschi hi-tech così come per le più importanti firme dell’abbigliamento e della moda. Sponsorizzando finti codici promozionali, il cui valore supera anche i 100 euro, gli hacker che si celano dietro questi messaggi spingono gli utenti a comprare un form in allegato.

Attraverso la compilazione di questo form, gli hacker raggiungono il loro obiettivo, ossia quello di spingere gli utenti – che nel mentre non riceveranno alcun genere di codice sconto in cambio – a comunicare in maniera rapida ed istintiva le loro informazioni anagrafiche e riservate di migliaia di utenti. Queste informazioni, ottenute attraverso gli inganni, saranno poi riutilizzate per creare profili fasulli o anche per dar seguito a veri e propri tentativi di furti d’identità.