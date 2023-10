Di questi ultimi tempi, purtroppo, le truffe online sono aumentate a dismisura. E con le nuove tecnologie, intelligenza artificiale ed applicazioni, i truffatori e i cybercriminali hanno dalla loro parte nuovi strumenti per tendere una trappola agli utenti ignari. In queste ultime settimane, in particolare, c’è una nuova truffa molto pericolosa che si cela nella nota app di messaggistica istantanea di Zuckerberg, cioè WhatsApp. I malcapitati stanno infatti ricevendo alcune strane chiamate da dei numeri stranieri.

WhatsApp, si sta diffondendo una nuova truffa con false chiamate da numeri stranieri

Una nuova truffa si sta diffondendo in rete e sono molti i malcapitati. Questa volta, l’app prescelta dai cybercriminali per mettere in atto la propria trappola è WhatsApp. Come segnalato in rete, infatti, alcuni utenti stanno ricevendo delle strane chiamate su questa app di messaggistica istantanea.

Si tratta molto spesso di chiamate brevi, simili agli squilli. La cosa strana che dovrebbe mettere subito in allerta gli utenti è poi la tipologia di numeri da cui arrivano queste chiamate. Si tratta infatti di numeri telefonici pressoché stranieri, con prefissi del tipo +234 oppure +41. I malcapitati, però, se risponderanno a queste chiamate o se dovessero richiamare questi numeri, cadrebbero inevitabilmente nella truffa vera e propria.

Anche per questa situazione, ci sono fortunatamente alcune chicche per non cadere in trappola. Qualora si dovessero ricevere chiamate del genere, il primissimo consiglio è quello di non rispondere assolutamente a queste ultime e soprattutto di non richiamare questi numeri. In alternativa, per essere più sicuri, si potrebbe inoltre segnalare questi numeri telefonici, in modo da non ricevere più chiamate di questa tipologia.