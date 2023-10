Potete avere 220 GIGA con 1Mobile, il prezzo è assurdo

1Mobile mette a disposizione degli utenti una soluzione straordinaria, ovvero la nuova Flash 220. Un po’ in linea con i nomi utilizzati da Iliad, si tratta di una promozione davvero incredibile, sia per quanto riguarda i contenuti che per quanto riguarda il prezzo. Si parte innanzitutto dai minuti senza limiti verso qualsiasi tipo di gestore italiano ed europeo, passando poi a 90 SMS verso tutti.

Per quanto riguarda invece la connessione ad Internet, ecco ben 220 giga disponibili per navigare in 4G. Per quel che concerne l’estero, ci sono delle tariffe speciali. Il prezzo mensile corrisponde a soli 9,99 € per sempre una volta scelta l’offerta. Non ci saranno problemi dal punto di vista della rete mobile siccome il gestore risulta ben ramificato in Italia tramite il suo gestore principale di competenza.

1Mobile offre una soluzione straordinaria: ecco la Flash 220

Per fare una panoramica breve sugli aspetti nascosti dell’offerta, questa è valida in promozione fino al prossimo 16 ottobre 2023 per tutti i nuovi clienti che effettuano la portabilità da qualsiasi operatore o aprendo un nuovo contratto con nuovo numero. L’attivazione costa 4,99 € per tutti indifferentemente dall’operatore da cui si proviene.

Il costo di attivazione per tutte le nuove schede SIM sarà invece di 9,99 €. Attivando l’offerta potrete controllare i vostri consumi, il vostro credito e qualsiasi rinnovo tutto direttamente dall’applicazione ufficiale o all’interno della vostra area personale.

La promozione in questione si rinnoverà in automatico tutti i mesi, con il traffico non utilizzato durante il mese di competenza che non sarà cumulabile con il traffico del prossimo mese.