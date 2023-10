Kindle Scribe, l’e-book reader di Amazon che offre la possibilità agli utenti di prendere appunti, disegnare o quant’altro, direttamente sullo schermo sfruttando il pennino dedicato, si aggiorna oggi con nuove funzionalità interessanti, atte a migliorare la vita quotidiana di tutti gli utenti che l’hanno acquistato nel tempo.

I fortunati possessori di un prodotto iOS, potranno infatti visualizzare le note scritte a mano dall’app Kindle disponibile sul sistema operativo, così da facilitare la possibilità di accesso mentre si è in movimento. Tale funzionalità si aggiunge alle note e le evidenziazioni già presenti sull’ebook reader, che potevano essere viste direttamente sull’app mobile, rendendo il processo molto più smart e user-friendly, soprattutto nel momento in cui lo Scribe non fosse effettivamente a portata di mano. Se foste in possesso di uno smartphone Android, la stessa funzione verrà resa disponibile solamente dal 2024.

Kindle Scribe, cosa verrà aggiunto in futuro

In un futuro più prossimo verranno aggiunte anche altre funzioni interessanti, come la selezione multipla e in blocco all’interno dei taccuini, così da facilitare l’organizzazione e la gestione delle pagine. Gli utenti potranno, in parole molto semplici, selezionare le pagine dalla panoramica del taccuino, andando a modificarle, aggiungerle, spostarle, esportarle o convertirle, per poi eventualmente condividerle con amici e parenti.

Tutte le funzionalità descritte nel nostro articolo sono da considerarsi disponibili a seguito di un aggiornamento OTA completamente gratuito, non verrà richiesto il pagamento di alcun sovrapprezzo da parte di Amazon, basterà aver scaricato il tutto direttamente sul proprio dispositivo, ed il gioco è pressoché fatto.