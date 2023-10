L’abolizione del bollo auto è un argomento molto toccante che negli anni ha indubbiamente coinvolto un numero sempre più grande di consumatori sul territorio, i quali ritengono di non dover pagare l’annosa tassa, accusata di essere impropria anche dall’Unione Europea.

Indipendentemente da ciò che chiunque possa pensare, o dire, il bollo auto deve essere pagato ogni anno se in possesso di un mezzo targato su strada, l’ammontare è variabile e dipende dalla Regione di appartenenza, ma anche semplicemente dalla potenza del mezzo stesso. Al momento attuale, tuttavia, esiste una piccola scorciatoia che permetterebbe di non pagare la tassa.

Bollo auto, la tassa è finalmente gratis per tutti

Con l’avvento dell’elettrico, i vari governi europei, e non solo, hanno deciso di puntare fortissimo sui mezzi di questo tipo, con il chiaro intento di ridurre al massimo le emissioni, e cercare in altro modo di ridurre il numero di auto termiche su strada. La realtà italiana ha colto la palla al balzo dando vita ad una serie di incentivi gratuiti per coloro che acquisteranno una vettura elettrica o full hybrid, come ad esempio riduzione della spesa finale, ma anche esenzione temporale dal pagamento del canone Rai.

Per ottenerla non bisogna fare nulla, solo completare l’acquisto presso un concessionario, si avrà diritto ad un periodo di esenzione variabile, che andrà da un minimo di 1 anno fino ad un massimo di 5 anni, solo presso regioni come Lombardia e Piemonte l’esenzione coprirà tutta la vita della vettura acquistata.