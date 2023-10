Telegram ha WhatsApp nel mirino: in arrivo una grande novità

Continua la grande sfida nel campo della messaggistica istantanea tra Telegram e WhatsApp. Tra le due chat il divario sta via via diminuendo, con la piattaforma blu che è pronta ad effettuare un sorpasso sul portale di casa meta che sarebbe, a dir poco, clamoroso. Un ruolo strategico per il futuro a breve e medio termine lo avranno gli upgrade che Telegram presenterà al suo pubblico.

Telegram, contro WhatsApp in campo questa novità social

Proprio in vista di un sorpasso a WhatsApp, gli sviluppatori di Telegram stanno lavorando ad una serie di novità molto interessanti. Uno degli upgrade più rilevanti di queste ultime settimane per la chat blu è certamente quello delle Storie.

Dopo WhatsApp e dopo i principali social network come Facebook e Instagram, anche su Telegram gli utenti hanno ora la possibilità di condividere foto istantanee con i contatti della loro rubrica, come anche video la cui durata dovrà essere di pochi secondi.

In linea con quanto previsto dagli altri portali, anche le Storie di Telegram prevedono una funzione per commentare i post ed i contenuti di amici e contatti della rubrica. Dai commenti sarà inoltre possibile far partire delle vere e proprie conversazioni. L’upgrade delle Storie su Telegram è già disponibile sia su iPhone che su Android nelle recenti versioni della piattaforma. L’upload dei contenuti sarà possibile solo per profili privati e non per gruppi o canali.

Oltre a WhatsApp, attraverso questa novità anche la chat blu cerca sempre di più una spinta social, per rivaleggiare a tutto tondo anche con Facebook e Instagram in primis.