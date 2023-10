Oltre ai prossimi smartphone della serie Galaxy S, il colosso sudcoreano Samsung ha già in cantiere l’arrivo di un nuovo membro della gamma Galaxy M. Ci stiamo riferendo al prossimo medio di gamma Samsung Galaxy M44 5G, del quale abbiamo già avuto modo di scoprire qualcosa in passato grazie ai benchmark di Geekbench. Ora, però, sembra che il debutto si stia sempre di più avvicinando, dato che ha da poco ricevuto la certificazione Bluetooth SIG.

Il debutto di Samsung Galaxy M44 5G è sempre più vicino con la certificazione Bluetooth

Il prossimo smartphone di fascia media di casa Samsung sembra essere sempre più vicino al suo debutto ufficiale sul mercato. Come già accennato in apertura, stiamo parlando del prossimo Samsung Galaxy M44 5G. Quest’ultimo ha infatti da poco ricevuto l’importante certificazione dell’ente Bluetooth SIG.

Lo smartphone in questione è stato registrato sulla certificazione con il numero di modello SM-M446K. Dalla certificazione appena pubblicata è emerso che a bordo sarà presente il supporto alla connettività Bluetooth 5.2. Purtroppo la certificazione non rivela altri dettagli tecnici utili, se non l’imminente arrivo dello smartphone.

Ricordiamo comunque che qualche tempo fa il prossimo Samsung Galaxy M44 5G è stato avvistato nei database del sito web di benchmark Geekbench. Secondo i risultati pubblicati su quest’ultimo, sembra che il processore montato a bordo sarà addirittura il soc Snapdragon 888. Una scelta che sembra alquanto strana, soprattutto era un dispositivo di questa serie e soprattutto per la fascia di appartenenza dello stesso. Vedremo comunque se sarà vero o se si è trattato di un errore nei benchmark.