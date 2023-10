Xiaomi sta per aggiornare la sua linea di smartphone con la presentazione di tre nuovi dispositivi. Il lancio degli Xiaomi 14 dovrebbe avvenire tra soli pochi giorni, per l’esattezza l’azienda dovrebbe aver scelto il 27 ottobre come data nella quale tenere l’evento dedicato ai top di gamma.

La giornata scelta non sembrerebbe essere casuale. Qualcomm concluderà il suo Snapdragon Summit 2023 soltanto il giorno prima così da annunciare pubblicamente il nuovo chip Snapdragon 8 Gen 3. Molto probabilmente, infatti, Xiaomi sarà la prima azienda a presentare uno smartphone con a bordo il nuovo processore prodotto da Qualcomm!

A confermare che l’arrivo dei nuovi Xiaomi 14 non è poi così lontano compensano le ultime fughe di notizie e, in particolar modo, i primi render dello Xiaomi 14 Pro, che rivelano le principali caratteristiche del display e del comparto fotografico.

Xiaomi 14 Pro sarà incredibile: ecco i primi render emersi in rete!

A realizzare i primi render dello Xiaomi 14 Pro è OneLeaks, in collaborazione con il portale 91mobiles. Dalle immagini è possibile notare la presenza di un display piatto da 6,6 pollici con cornici estremamente sottili e frequenza d’aggiornamento a 120 Hz. Sul retro conquista l’attenzione il comparto fotografico, un modulo di forma quadrata con angoli arrotondati al cui interno troviamo ben quattro sensori differenti. Non conosciamo ancora quali saranno i sensori adottati dall’azienda ma è certa la collaborazione con Leica.

Dal punto di vista estetico risalta la volontà di definire i bordi dello smartphone rendendoli schiacciati con angoli arrotondati, leggermente simili ai dispositivi Apple. Conosciamo già quella che potrebbe essere la capacità della batteria, presumibilmente da 4860 mAh con supporto alla ricarica rapida a 120 W, ma mancano ancora numerosi dettagli che andrebbero a completare la scheda tecnica dello smartphone di punta.