L’operatore telefonico Fastweb propone non solo offerte per la rete fissa, ma anche offerte per la telefonia mobile. Sul sito ufficiale, in particolare, è possibile attivare un’offerta davvero favolosa. Si tratta di Fastweb Mobile Full, che arriva ad includere ogni mese fino ad addirittura 200 GB di traffico dati validi per navigare anche con connettività 5G.

Per chi è alla ricerca di un’offerta mobile vantaggiosa per navigare anche con connettività 5G, c’è una fantastica proposta dell’operatore telefonico Fastweb. Come già accennato in apertura, stiamo parlando dell’offerta mobile denominata Fastweb Mobile Full. Quest’ultima include infatti ogni mese ben 200 GB di traffico dati validi, come già detto, per navigare anche sulle nuove reti di quinta generazione.

Con questa offerta, gli utenti avranno poi a disposizione anche chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali e anche 100 SMS verso tutti. La spedizione a casa della scheda SIM è inoltre gratuita. Il costo dell’offerta non è poi molto elevato. Gli utenti pagheranno infatti un costo di 9,95 euro al mese. Se gli utenti decideranno di attivare in abbinata anche l’offerta di rete fissa Fastweb Casa Light, avranno uno sconto sul prezzo di quest’ultima e la pagheranno soltanto 22,95 euro al mese.

Gli utenti potranno risparmiare ulteriormente attivando un’altra offerta mobile, ovvero Fastweb Mobile. In questo caso, gli utenti pagheranno un costo di 7,95 euro al mese e potranno utilizzare 150 GB di traffico dati sempre con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti e 100 SMS verso tutti.