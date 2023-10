Attenzione alle radiazioni smartphone, la classifica dei più PERICOLOSI

Succede ogni giorno di discutere quanto facciano male gli smartphone, pensando solo al tipo di utilizzo che se ne fa. Gli utenti biasimano un valore, quello delle radiazioni che ogni dispositivo emette.

Le onde elettromagnetiche emesse da un qualsiasi telefono possono portare problemi in alcuni rarissimi casi, per cui bisogna capire quale smartphone si sta acquistando. In basso trovate la lista con i modelli in ordine di indice SAR di radioattività.

La lista degli smartphone che emettono più radiazioni è davvero lunga: eccola qui

Al primo posto tra gli smartphone più radioattivi per così dire ecco che si posiziona il Galaxy S22 con un valore valore di 1,21. Al secondo posto si trovano a pari merito il Galaxy S22 Ultra e l’A52, sempre di Samsung, con 1,05. Sul gradino più basso del podio ecco il Realme GT Neo 2 con 1,19 mentre al quarto c’è Oneplus Nord CE 2 con 1,02.

Scendendo, ecco Google Pixel 6 con 1,00 e Google Pixel 6 Pro, pari merito con iPhone 13 Pro e 13 Pro Max, con 0,99. Per quanto riguarda iPhone 7, 7 Plus e 8, i valori sono rispettivamente pari a 1,37, 1,34 e 1,35.

Ci sono anche altri marchi che spiccano sicuramente per i valori negativi che lasciano registrare, come ASUS Zenfone 6 a 1,57, Google Pixel 3 XL a 1,39, il Huawei Mate 9, con addirittura 1,64 e ROG Phone 6, con 1,35.

Ovviamente si tratta di dati indicativi che lasciano capire quante radiazioni uno smartphone possa produrre, ricordando sempre che non sono letali. Ovviamente quantomeno si utilizza lo smartphone, meglio è: tenendo attaccato all’orecchio in chiamata uno dei più alti in termini di valori, si potrebbero avere problemi a lungo termine.