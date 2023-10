Dopo un’estate ricca di offerte telefoniche, con l’arrivo dell’autunno si rinnovano i programmi fedeltà attraverso i quali gli operatori telefonici tentano di fidelizzare i propri utenti. Nella maggioranza dei casi i programmi si basano su accumulo punti e piani che offrono ricompense a cadenza fissa. In base ai piani sottoscritti gli utenti possono ricevere offerte e ricompense.

In questo contesto WindTre offre esclusivi vantaggi ai suoi utenti con acquisti digitali o fisici in diversi ambiti con il suo WINDAY. Vediamo insieme cosa comprende il programma WINDAY.

WindTre e le sue offerte GRATIS

Con WindTre ogni giorno gli utenti potranno accedere ad una varietà attività interattive che danno a chi partecipa la possibilità di vincere tanti premi.

Partecipare a WINDAY è gratuito per tutti i clienti WindTre che hanno scaricato l’app ufficiale dell’operatore telefonico. Una volta scaricata l’app basterà iscriversi al programma. Gli iscritti dovranno avere almeno 14 anni di età. L’iniziativa premia tutti i nuovi iscritti regalando un buono sconto del 10% per effettuare acquisti su Amazon, oltre che un servizio di cashback in partnership con la società Catalina Marketing Italia che individua prodotti da offrire in promozione, offrendo relativi sconti.

WindTre offre un vero e proprio calendario settimanale. Il lunedì è possibile partecipare all’estrazione di un premio gratuito, mentre il martedì e il giovedì gli utenti possono giocare ad un quiz su vari argomenti, rispondendo correttamente ad un numero stabilito di domande è possibile accedere ad una serie di premi. Il mercoledì prevede la partecipazione ad un concorso a premi per estrazione, mentre di domenica c’è il quiz musicale che permette di vincere sconti in fattura. In fine venerdì e sabato ci sono altre estrazioni che mettono in palio carte regalo per negozi fisici e digitali.

Oltre alle attività giornaliere, sono presenti anche una serie di nuove funzioni sempre disponibili. Tra queste troviamo la possibilità di vedere un film gratuitamente, ogni mese, su Rakuten.tv e consultare l’oroscopo dell’astrologa Ginny Chiara Viola. In fine, con l’iniziativa WINGAMES gli utenti possono accedere ad una vera sala giochi virtuale in cui è possibile giocare con videogiochi come Words! e Puzzle Gift. Totalizzare il miglior punteggio permette di scalare le classifiche settimanali per ottenere buoni Amazon da 50 euro per i primi 50 classificati messi in paio ogni settimana.