Come ben saprete, nel mese di settembre 2023, il colosso di Cupertino Apple ha presentato la nuova gamma di smartphone, trattasi di iPhone 15.

La piattaforma di e-commerce Amazon ora sta proponendo iPhone 15 da 256 GB ad un prezzo davvero molto interessante, scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple iPhone 15 da 256 GB ad un prezzo top

Il nuovo iPhone 15 è davvero una bomba, la Dynamic Island ti mostra notifiche e attività in tempo reale, così non ti perdi nulla: puoi vedere chi ti sta chiamando, sapere se il tuo volo è in orario e molto altro. Dispone inoltre di un robusto design realizzato in vetro a infusione di colore e in alluminio. È a prova di schizzi, gocce e polvere.

La parte frontale in Ceramic Shield è più forte di qualunque vetro per smartphone. E il display Super Retina XDR da 6,1″ è fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto quello di iPhone 14. La fotocamera principale da 48MP scatta foto ad altissima risoluzione, per darti immagini splendide e incredibilmente dettagliate. E con il teleobiettivo 2x di qualità ottica è facile comporre l’inquadratura perfetta per i tuoi primi piani.

Scatta ritratti ancora più dettagliati e con colori più intensi. Inoltre puoi spostare la messa a fuoco su un altro soggetto, anche dopo aver scattato: basta un tap. Il chip ultraveloce permette funzioni evolute come la fotografia computazionale, le transizioni fluide della Dynamic Island, e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate. Sulla piattaforma, a questo link, è disponibile nei colori azzurro, giallo, nero, rosa e verde al prezzo di 1.109 euro per la versione da 256 GB.