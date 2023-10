Non si tratta affatto di uno scherzo, WhatsApp, la piattaforma di messaggistica istantanea più diffusa e importante del mondo, consente di guadagnare ben 20 milioni di dollari, a chiunque sia in grado di svolgere un particolare compito.

Il compito di cui parliamo, riguarda la capacità di sapere individuare e comunicare eventuali vulnerabilità dei software.

In questo caso, si parla della vulnerabilità di WhatsApp, dei suoi sistemi di sicurezza e di tutela della privacy.

A offrire questa incredibile opportunità di lavoro e di crescita è un’azienda russa.

WhatsApp: l’offerta di lavoro da non lasciarsi assolutamente sfuggire

La figura ricercata dovrà essere in grado di individuare tutte quelle problematiche che potremmo incontrare mentre si utilizza Whatsapp, sia se si dispone di dispositivi Android che di dispositivi iOS.

Tuttavia, la Russia, non è certo l’unica nazione che necessita di figure professionali dotate di tali competenze.

Infatti, la ricerca di esperti di “Zero-day”, ovvero nell’attività di individuazione e comunicazione delle vulnerabilità dei vari software, è un qualcosa di cui si occupano praticamente tutte le aziende del mondo.

La capacità di violazione dei sistemi di sicurezza dei software, molto spesso, ma anche erroneamente, viene associata esclusivamente all’attività di cybercriminali.

In realtà, figure del genere sono indispensabili all’interno delle aziende, per testare appunto i sistemi di sicurezza e garantire lo sviluppo di strategie e tecnologie di livello più alto.

Dunque se sei un esperto di informatica e di tecnologie, con particolare abilità nel settore dello “Zero-day”, non perdere assolutamente questa occasione ed invia la tua candidatura.

Potresti trovarti letteralmente a cambiare vita.