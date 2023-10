In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano TIM ha deciso di darsi da fare per portare a sé quanti più clienti possibile. In particolare, l’operatore ha da poco reso disponibile una nuova offerta di tipo operator attack anche a tutti coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero dal rivale WindTre. Stiamo parlando dell’offerta mobile denominata TIM Steel New GPRO.

TIM Steel New GPRO, nuova offerta mobile per contrastare il rivale WindTre

L’operatore telefonico italiano TIM ha deciso di sfidare questa volta il rivale WindTre. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha reso disponibile la nuova offerta mobile TIM Steel New GPRO. Si tratta di un’offerta di tipo operator attack che in passato era disponibile all’attivazione da chi proveniva da altri operatori, tra cui Iliad.

Come abbiamo visto in un precedente articolo, però, per questi utenti è possibile attivare l’offerta TIM Power Iron. Per chi richiederà la portabilità del proprio numero dall’operatore arancione, sarà invece possibile attivare la nuova super offerta di TIM. In particolare, l’offerta in questione include un bundle di 100 GB di traffico dati validi per navigare con connettività 4G di TIM.

Gli utenti potranno poi avere accesso a minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti i numeri. Per questa offerta, i nuovi clienti dovranno pagare un costo comunque basso di 7,99 euro al mese. Come l’offerta sorella TIM Power Iron, anche con questa nuova promo gli utenti potranno usufruire dell’iniziativa 5G Promo. In questo modo, ad un costo di 0 euro per i primi tre mesi e poi 1,99 euro al mese, gli utenti potranno utilizzare il proprio bundle di traffico dati per navigare anche con connettività 5G.