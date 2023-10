Sempre più spesso in rete, e non solo, si leggono notizie riguardanti la possibile esplosione o incendio di una delle tante auto elettriche che al momento attuale stanno popolando sempre di più le nostre strade. Quale è la causa scatenante, e sopratutto, è possibile impedirlo?

Alla base della problematica, ovviamente, troviamo la presenza di una batteria di notevoli dimensioni inserita nella pancia della vettura, la quale, per un motivo o per l’altro, potrebbe essersi danneggiata, a tal punto che in fase di ricarica si potrebbe surriscaldare fino ad incendiarsi. Una problematica, essendo anch’esse batterie al litio, che riguardano oltretutto gli smartphone di nuova generazione, molto comune che però sembra sfociare in determinati momenti: il 50% quando l’auto è in sosta, il 30% durante la ricarica, il 15% mentre l’utente sta guidando ed il 5% senza una causa specifica.

Il thermal runaway è un fenomeno più comune di quanto possiate immaginare, consiste appunto nel surriscaldamento delle celle che compongono la batteria, con conseguente esplosione, data una temperatura interna di circa 1300 gradi centigradi. La probabilità che un’auto elettrica si incendi è la stessa che possa accadere ad uno smartphone, quindi molto remota, a meno che lo stesso componente non abbia subito urti o non sia stato manomesso dall’utente.

Auto elettriche esplodono facilmente, una bufala

Abbiamo appurato quindi essere una bufala la notizia allarmistica che sembra descrivere l’auto elettrica dall’incendio facile, in confronto ad una normale vettura. Sia chiaro, si può incendiare, ma la probabilità resta comunque molto bassa.