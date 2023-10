WindTre straccia la concorrenza di tutti i suoi principali rivali in questo mese di ottobre. Il gestore arancione non vuole perdere terreno rispetto a Iliad, ma anche rispetto a TIM e Vodafone. La soluzione ideale per guadagnare nuovi utenti resta sempre la stessa: la garanzia di ricaricabili low cost per la telefonia mobile.

WindTre, la tariffa con Giga senza limiti a costi da ribasso

Tra le grandi tariffe messe in campo da WindTre ad ottobre, uno spazio riservato è destinato alla WindTre Go Unlimited Star+. Questa promozione si conferma tra le migliori sul fronte della telefonia mobile, grazie ad un pacchetto di consumi che prevede chiamate no limits verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica e addirittura Giga infiniti per la navigazione di rete, anche con il supporto del 5G

Il prezzo a favore del pubblico è a dir poco imbattibile: per attivare e rinnovare questa tariffa saranno necessari 10 euro una tantum per l’acquisto della SIM e solo 7,99 euro da pagare su base mensile.

Gli utenti che sono interessati a questa proposta di WindTre dovranno però ottemperare ad una serie di condizioni per l’attivazione. In primo luogo questa proposta è messa in campo dal gestore per tutti gli abbonati che contestualmente alla ricaricabile scelgono un’offerta di Fibra ottica. Da sottolineare, poi, che anche in questo caso, per attivare la promo low cost sarà necessario e propedeutico per tutti i clienti effettuare l’operazione di portabilità della rete attuale da altro operatore.