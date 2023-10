Vodafone segue l’andamento del mercato decidendo di mettere a disposizione di una specifica porzione di utenti, una fantastica promozione con la quale riuscire ad avere accesso a ben 150 giga al mese, ed anche spendere un contributo non particolarmente elevato, pari a soli 7,99 euro.

Accedere all’offerta è molto più semplice di quanto potreste mai immaginare, poiché al giorno d’oggi vi basterà collegarvi al sito ufficiale di Vodafone e richiedere un contatto da un operatore certificato. L’unica cosa da sapere riguarda l’obbligatorietà di effettuare la portabilità del proprio numero, ed allo stesso tempo è previsto un costo iniziale, il quale però non comprenderà la spedizione diretta al vostro domicilio (in questo caso è gratuita).

Vodafone, che offerte assurde da soli 7,99 euro al mese

Spendere solamente 7,99 euro al mese con Vodafone non è un sogno, è davvero la realtà con la quale gli utenti che rispetteranno i suddetti requisiti si potranno scontrare in corso d’opera, ed il cui canone dovrà essere pagato sempre e soltanto con il credito residuo, il che implica la possibilità di abbandonare Vodafone in un qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.

Il bundle messo in questo caso a disposizione dell’utente finale è decisamente vario, poiché si parte da ben 150 giga di traffico internet alla velocità del 4G+, passando anche su illimitati minuti e SMS che possono essere utilizzati verso tutti. Coloro che vorranno al contrario navigare in 5G, dovranno pensare di dover versare un piccolissimo contributo aggiuntivo alla cifra indicata.