Circa un anno fa, il produttore tech Honor aveva annunciato un device della serie Honor Play. Nel corso delle ultime ore, però, l’azienda ha deciso di annunciare ufficialmente il suo successore, ovvero il nuovo Honor Play 50 Plus. Quest’ultimo può vantare diverse caratteristiche notevoli, tra cui un bel display con refresh rate a 90Hz. Vediamo qui di seguito le caratteristiche.

Honor annuncia ufficialmente il nuovo mid-range Honor Play 50 Plus

Honor ha da poco presentato in veste ufficiale in Cina un nuovo smartphone d fascia media, ovvero il nuovo Honor Play 50 Plus. Come già detto, quest’ultimo è dotato di una notevole scheda tecnica. Sul fronte, ad esempio, lo smartphone dispone di un display da ben 6.8 pollici e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. La risoluzione è pari al FullHD+ e la tecnologia è IPS LCD.

Sul retro, lo smartphone dispone di due zone circolari dove trovano posto i sensori fotografici. Nello specifico, abbiamo un sensore principale da 50 MP, un sensore di profondità e un piccolo flash LED. Sotto al cofano troviamo invece il soc MediaTek Dimensity 6020. A supporto delle performance, sono presenti tagli di memoria con 8 o 12 GB di RAM e con 128 o 256 GB di storage interno. Lo smartphone può inoltre vantare la presenza di una grande batteria con una capienza di 6000 mah e con supporto alla ricarica rapida da 35W tramite una porta di ricarica di tipo USB C.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Honor Play 50 Plus sarà disponibile per l’acquisto in Cina ad un prezzo al cambio di circa 185 euro per il taglio di memoria più alto. Vi informeremo su un suo possibile arrivo in Italia.