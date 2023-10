State pensando di acquistare una friggitrice ad aria, andando difatti ad abbracciare la moda del momento? allora dovete subito collegarvi ad Amazon ed approfittare di uno sconto pazzesco mirato su un prodotto di casa Cecotec, capace di raggiungere una potenza di 1700W ed un prezzo davvero ridotto.

I migliori sconti del Prime Day di Amazon sono disponibili solamente sul canale Telegram di TecnoAndroid, sul quale si trovano i prezzi più bassi del momento, e la possibilità comunque di avere gratis la merce direttamente al proprio domicilio.

Friggitrice ad aria Cecotec in forte sconto su Amazon

La friggitrice ad aria è indubbiamente il prodotto del momento, un piccolo elettrodomestico che sta letteralmente spopolando nelle case di milioni di italiani, e non solo, e per questo motivo anche su Amazon sono comparsi sempre più modelli a prezzi diametralmente opposti. Uno dei più economici è sicuramente la Cecotec Cecofry Full InoxBlack Pro 5500, modello caratterizzato da una potenza massima di 1700W, ma allo stesso tempo in grado di garantire una capacità di ben 5,5 litri all’interno del proprio cestello. Il sistema di controllo è completamente touchscreen, grazie alla presenza di un ampio display LED monocromatico, mentre in confezione sono presenti svariati accessori che ampliano la versatilità e l’usabilità dello stesso prodotto.

Il prezzo più basso dell’ultimo periodo è stato di 89 euro, e per rendere il prodotto ancora più appetibile agli occhi del pubblico, Amazon ha deciso di scontarlo ulteriormente di circa 33 euro, raggiungendo il valore attuale di soli 56,88 euro. L’offerta, che potete sfruttare direttamente qui sotto, è valida solamente fino alle 23:59.

Compralo su Amazon