Se state cercando un ottimo tablet Android abbastanza grande da poter utilizzare per lavoro, scuola o svago, la piattaforma Amazon ha tutto ciò di cui avete bisogno.

In questi giorni sta infatti proponendo un tablet Android da 10 pollici marca GOODTEL ad un prezzo scontato del 70%. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tablet Goodtel da 10 pollici in offerta su Amazon

Il tablet G2 è dotato del sistema operativo Android 13, veloce, intelligente e sicuro, con un potente processore da 2Ghz per un’esperienza di streaming efficiente e fluida. Impostazioni più personalizzate con widget, schermo diviso, controlli parentali e multiutente. Crittografia dei dati, autorizzazioni utente e gestione delle notifiche per una migliore protezione della privacy. Accesso a milioni di app attraverso il Play Store.

G2 dispone di 10GB RAM e 64GB ROM. È supportata l’espansione di memoria MicroSD/TF (4GB-1TB), che può essere impostata come memoria extra o memoria portatile per il tablet. L’ampia memoria del tablet G2 offre un’ampia capacità per l’esecuzione di applicazioni e l’archiviazione dei dati. Supporta WiFi 5G e WiFi 2.4G per un’ottima compatibilità e download ad alta velocità per le reti domestiche, campus e hotspot. Bluetooth 5.0 e AGPS integrati: il Bluetooth 5.0 può collegare in modo rapido e stabile vari dispositivi Bluetooth, mentre l’GPS consente un posizionamento e una navigazione precisi tramite una connessione di rete.

Il tablet G2 ha un display IPS full-colors da 10 pollici, con colori brillanti e tocco confortevole. Batteria integrata ad alta capacità da 6000 mAh, combinata con un sistema operativo efficiente e un sistema di risparmio energetico, il tablet può funzionare a lungo. G2 ha 2 altoparlanti stereo, il suono luminoso e chiaro, goditi l’esperienza visiva e uditiva surround 3D. Insieme al tablet riceverete anche tastiera, mouse, custodia e adattatore OTG, insieme a pellicola protettiva per lo schermo. Seguendo questo link lo potrete acquistare a 90.89 euro invece di 299 euro.