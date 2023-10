Anche in questa stagione la Champions League sarà la principale esclusiva che Prime Video garantisce ai suoi clienti, in un palinsesto comunque ricco di tanti altri contenuti con migliaia di titoli tra film, serie tv e documentari. La massima competizione europea, ad ogni modo, sarò in esclusiva sulla piattaforma streaming di casa Amazon sino al prossimo 2027.

Prime Video, l’esclusiva della Champions a costo zero

Lo schema per la Champions League sarà quello delle ultime stagioni: i clienti di Prime Video avranno la possibilità di accedere alla migliore partita del mercoledì, con una copertura riservata almeno durante la prima fase della competizione per le squadre italiane.

La stagione autunnale di grande calcio e l’esclusiva della Champions non modificano però i piani commerciali di Amazon, che ancora assicura a tutti i nuovi clienti un mese di prova. Gli abbonati potranno accedere a tutto il catalogo di Prime Video completamente a costo zero per un mese.

Successivamente al mese di prova, sarà inoltre garantita ampia flessibilità di scelta per il pubblico. I clienti potranno continuare la visione della tv streaming ad un costo mensile pari a 4,99 euro ogni trenta giorni o in alternativa a 49,99 euro l’anno. Al tempo stesso sarà anche possibile effettuare la disdetta, senza pagare alcuna penale.

Oltre ai contenuti di Prime Video, chi sceglie la tv streaming avrà anche pieno accesso i servizi extra e gratuiti di Amazon come le spedizioni rapide in un giorno, l’accesso ad un piano di archiviazione cloud e il servizio per l’ascolto di musica in streaming.