La nuova campagna promozionale di MediaWorld lascia davvero di stucco tutti gli utenti, con la sua incredibile mole di sconti su cui è possibile fare affidamento, a cui aggiungere comunque la buona qualità degli stessi, capaci di raggiungere prezzi fortemente più bassi del normale.

L’unico modo per accedere alle offerte di MediaWorld è quello di recarsi in uno dei tantissimi punti vendita sul territorio, oppure di affidarsi all’e-commerce. Solo in questo caso potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, di conseguenza consigliamo di prestare la massima attenzione.

Approfittate ogni giorno delle offerte Amazon che avrete gratis solo sul vostro smartphone, nel momento in cui vi iscriverete a questo canale Telegram.

MediaWorld da urlo, ecco il volantino con i prezzi più bassi

Prestazioni al top sono con MediaWorld ed il suo bellissimo volantino attivo fino al 15 ottobre, direttamente in prima pagina troviamo la chicca più interessante, il Samsung Galaxy Watch 6, nella variante da 40 millimetri, può essere acquistato con un esborso finale di soli 299 euro. Le occasioni migliori sono infatti legate al mondo degli smartwatch, con Redmi Watch 3 a 99 euro, Xiaomi Watch S1 a 139 euro, Smart Band 8 di Xiaomi a 39 euro, Garmin Epix a 699 euro, Forerunner 255 e 255S a 279 euro, oppure Venu SQ a 139 euro, per finire con Fenix 7 da 529 euro.

Non mancano ovviamente offerte legate a brand differenti, come Amazfit o Apple, ma anche tutti quegli accessori che sono direttamente collegati ai prodotti di questo tipo, si trovano ottimi cinturini Puro, accessori per smartphone di SBS e altro ancora (per i dettagli collegatevi anche qui).