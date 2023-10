In soccorso a tutti coloro che hanno intenzione di “domotizzare” la propria abitazione, vi è uno specifico bonus conferito dal Governo.

Stiamo parlando del Bonus Domotica 2023.

Prima di vedere in cosa consiste questo bonus e come è possibile accedervi, è necessario ovviamente comprendere che cosa sia la domotica.

Essa è un tipo di scienza che si occupa di sviluppare e realizzare nuove tecnologie in grado di migliorare la qualità della vita delle persone, all’interno delle proprie abitazioni.

In questo senso, facciamo quindi riferimento a tutti quei dispositivi che ci consentono di controllare l’ illuminazione, il riscaldamento, isistemi di sicurezza e molto altro ancora, attraverso un semplice telecomando o un’app sul cellulare.

Infatti, proprio attraverso un’app sul cellulare è possibile gestire tutti i dispositivi presenti all’interno della propria casa e che sono tra di loro interconnessi.

Si potrà dunque accendere la luce, avviare gli elettrodomestici e persino aprire le finestre, tutto senza dover muovere un dito.

Bonus Domotica 2023: chi può accedervi e come funziona

Ritornando alla questione del Bonus Domotica 2023, chiunque potrà farvi domanda: le persone fisiche, gli enti pubblici e privati, i titolari d’impresa e anche le associazioni tra professionisti.

Tuttavia, non è concesso a tutti gli edifici, ma solo per gli immobili residenziali esistenti.

Il Bonus Domotica 2023, consente a chiunque abbia acquistato, dal 1 Gennaio 2022, dispositivi di questo tipo, di ottenere una detrazione fiscale fino al 65% della somma totale già pagata.

Sia se si tratti di una ristrutturazione che di una installazione.

Il tetto massimo delle spese è di circa 15.000. Quindi qualsiasi somma superiore a questa indicata non potrà essere detratta totalmente, ma sarà comunque possibile ottenere un rimborso pari, come abbiamo già detto, al 65% di 15.000 euro.

Per usufruire del bonus una volta effettuato l’acquisto, basterà fare richiesta all’Agenzia delle Entrate.

Da qui riceverete un rimborso pari alla percentuale di sconto che è stata applicata per la vostra situazione. Rimborso che otterrete suddiviso in dieci rate annuali.

Inoltre, per usufruire del bonus è necessario che il pagamento dei dispositivi avvenga solo con sistemi tracciabili, come il bonifico bancario o la carta di credito.