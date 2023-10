Sicurezza, tutela in caso di sinistri ma anche la possibilità di catturare panorami e immagini inaspettate: ecco perché sarebbe bene avere a bordo una Dash Cam per auto.

Le Dash Cam sono videocamere per auto, molto diffuse in Russia e Stati Uniti, ma negli ultimi anni anche in Italia la richiesta va aumentando. La piattaforma Amazon sta proponendo Vantrue N5 in offerta di oltre 50 euro.

Amazon: Dash Cam Vantrue N5 in offerta

La prima Dash Cam auto N5 1944P+1080P+1080P+1080P, pioniera sul mercato, avrà un ruolo più importante della Dash Cam N4 a 3 canali. Con una telecamera posteriore che riprende l’intero abitacolo, è più facile occuparsi del bambino sul sedile posteriore o dei bagagli. Inoltre, le 4 telecamere offrono una visione a 360° del veicolo, fornendo un’immagine completa dell’evento da ogni angolazione.

La telecamera auto atti vandalici N5 è dotata di sensori Sony STARVIS 2 di ultima generazione per una migliore qualità dell’immagine e visione notturna. 2 LED IR per la visione notturna nell’auto consentono di ottenere un’immagine chiara, anche di notte. Gli aggiornamenti del firmware sono a portata di clic sull’App. Evitate la seccatura degli aggiornamenti tradizionali e godetevi le funzioni e le prestazioni più recenti in tempo reale.

Dicendo “Blocca il video“, la Dash Cam Wi-Fi auto blocca il video corrente dalla telecamera per auto Wi-Fi. Facile anteprima dal vivo, download e condivisione in pochi secondi, modifica con il telefono cellulare. Il filtro CPL bilancia l’esposizione e presenta un’immagine diurna fedele e colorata. Grazie ad un coupon sconto di 55 euro potete acquistarla a questo link al prezzo di 314.99 euro.