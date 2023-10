Motorola e AC Monza hanno dato frutto alla propria collaborazione, nel corso dell’evento di lancio del Motorola Edge 40 Neo, un nuovo smartphone di fascia medio alta, tenutosi la sera del 5 ottobre allo Spazio Lenovo sito in Milano. Occasione perfetta, con oltre 350 ingressi, per toccare da vicino il dispositivo mobile e prendere confidenza con i giocatori di una delle squadre rivelazione degli ultimi anni.

Gli ospiti all’evento hanno goduto di incredibili experience legate proprio al suddetto dispositivo, come il photoboth dedicato (sul quale ci si è soffermati in merito alla certificazione IP68 dello stesso), ma anche il calciobalilla con il quale ci si è potuti sfidare in partite all’ultima palla. Ad intrattenere la serata ci ha pensato il team di Calciatori Brutti, con “Lo Spogliatoio più grande d’Italia“, capace di coinvolgere alcuni giocatori di spicco dell’AC Monza, come Armando Izzo, Danilo d’Ambrosio, Roberto Gagliardini, Michele di Gregorio, Papu Gomez, nonché l’iconico Amministratore Delegato Adriano Galliani, in un divertente quiz. Non sono mancati i canonici momenti con selfie e autografi, ma anche vero e proprio divertimento con Galliani pronto a ballare sulle note della celeberrima Papu Dance.

Motorola e AC Monza, una collaborazione proficua

Molto contento del risultato raggiunto è Carlo Barlocco, General Manager Italy di Motorola, pronto a sottolineare che è stato l’evento “perfetto per celebrare la partnership con AC Monza, avvicinandosi ai tifosi e creando una connessione emotiva tra il calcio e la tecnologia, in questo caso Motorola, cercando di regalare alle persone momenti significativi per vivere la propria passione”, questo è il fulcro centrale della collaborazione con AC Monza.