Motorola annuncia nuovi smartphone: ecco Edge 40 Neo, Moto G84 5G e Moto G54 5G

Motorola ha oggi annunciato nuovi smartphone che vanno ad incrementare la line-up della fascia media, sono disponibili Edge 40 Neo, Moto G84 e Moto G54, entrambi con connettività 5G di ultima generazione. Scopriamoli subito nel dettaglio.

Motorola Edge 40 Neo

Lo smartphone è caratterizzato dalla presenza di un design veramente sottile, in grado di raggiungere soli 7,76 millimetri, con bordi curvi che lo rendono molto ergonomico, e grazie alla certificazione IP68, perfetto da utilizzare in ogni ambiente. La fotocamera principale è da 50 MP, con messa a fuoco istantanea e foto con scarsa luminosità ben 16 volte migliori del normale. Il modello è il primo smartphone EMEA che sfrutta i servizi Lenovo CO2 Offset, compensando le emissioni di CO2 con il sostegno a progetti di azione per il clima; la cover è 100% vegetale, come la maggior parte dei materiali, e quando la vorrete sostituire, il sistema agood company, agood Loop, permetterà di riciclarla facilmente andando a trasformarla in un qualcosa di completamente diverso.

Motorola Edge 40 Neo sarà disponibile in tre colorazioni, realizzate in collaborazione con Pantone, ma sono le specifiche fotografiche a renderlo davvero speciale. Il sensore è più grande del 40% rispetto alla generazione precedente, rendendo le immagini notturne più vivaci e definite; il tutto è accompagnato con un sensore grandangolare da 13 megapixel con macro Vision ed una anteriore da 32 megapixel. Non mancano una batteria da 5000mAh, con ricarica rapida a 68W, un bellissimo display pOLED da 6,55 pollici e refresh rate a 144Hz (luminosità di picco di 1300 nits), ed un processore MediaTek Dimensity 7030, con connettività 5G. Il sistema operativo è Android 13 stock, con supporto alla funzione desktop ed un prezzo di vendita molto interessante: soli 399,90 euro, e possibilità di supervalutazione dell’usato fino a 100 euro.

Moto G84 5G

Il Moto G84 5G è oggi disponibile in pelle vegana, con design elegante e colori unici, oltre ad un sistema di fotocamere capeggiato dal sensore principale da 50 megapixel con tecnologia Ultra Pixel. E’ presente lo stabilizzatore ottico, mentre il sistema fotografico si completa con la 8MP ultra-wide con Macro Vision ed una anteriore da 16 megapixel.

Il prodotto è il primo della sua serie ad essere dotato del PANTONE Colour of the Year 2023, appunto PANTONE Viva Magenta; una tonalità unica nel suo genere, con finitura in pelle vegana, facile da impugnare, pulire e fantasticamente soffice. Non mancano anche altre due colorazioni: Marshmallow Blue e Midnight Blue. Il design è comunque elegante, sottile ed ergonomico, con certificazione IP54, in cui si incastona un display da 6.5 pollici, un pOLED Ultrawide con refresh rate a 120Hz e luminosità massima fino a 1300 nits. Ottima multimedialità con il supporto al Dolby Atmos, il processore Qualcomm Snapdragon 695 5G e modalità desktop, per finire con una batteria dalla lunga durata da 500mAh e ricarica rapida a 30W.

Motorola Moto G84 5G è acquistabile da oggi in 3 colorazioni, al prezzo di partenza di 299,90 euro.

Motorola Moto G54

Lo smartphone è dotato di display da 6.5 pollici di diagonale, con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120Hz, nonché frequenza al tocco a 240Hz, supporto al Dolby Atmos per maggiore multimedialità ed un comparto fotografico di tutto rispetto: sensore principale da 50 megapixel con OIS, fotocamera frontale da 16 megapixel. Il processore, con supporto al 5G, è il MediaTek Dimensity 7020, octa-core con refresh rate a 2,2GHz, che viene mosso da una batteria da 5000mAh con ricarica TurboPower.

Il prodotto viene commercializzato in tre colorazioni al prezzo di partenza di 229,90 euro.