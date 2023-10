Bluetti lancia le proprie offerte Prime, in concomitanza con il Prime Day di Amazon, l’azienda orientale, leader nel settore della produzione di power station per il campeggio e l’outdoor (ma non solo), ha deciso di proporre una campagna promozionale che permettesse a tutti i consumatori di accedere agli sconti, non solo coloro che hanno un abbonamento Amazon Prime attivo.

Da qui nasce l’idea di scontare i migliori prodotti dell’azienda direttamente sul sito ufficiale, fino al 20 ottobre, salvo esaurimento anticipato delle scorte, gli utenti avranno la possibilità di accedere a prezzi fortemente più bassi del normale e dal risparmio quasi assicurato, con spedizione rapida diretta al domicilio, con spedizione dal magazzino locale, quindi senza sovrapprezzo di dogana, garanzia di 2 anni e nel caso in cui si trovasse entro 30 giorni un’offerta con un prezzo inferiore, Bluetti ha preso l’impegno di rimborsare la differenza.

Bluetti: le offerte Prime

Ecco nel dettaglio le nuove offerte Prime attive sul sito ufficiale Bluetti:

Bluetti EB3A , EB55 e EB70: i tre modelli più portatili, le power stations ideali per gli utenti amanti dell’outdoor ed interessati a godere della tecnologia anche in mobilità. Tutti i dispositivi sono dotati degli outlet più disparati, con capacità differenti che partono da un minimo di 268Wh , previsto dall’EB3A, sino ad arrivare ai 716Wh dell’EB70, il tutto collegato da pesi ovviamente differenti tra loro.

– il prodotto è altrettanto portatile, se considerate che comunque ha un peso di circa, ma riesce a garantire una maggiore versatilità di utilizzo, data la capacità di , con una potenza totale di e di picco di . Lo stesso può essere ricaricato tramite in modalità turbo fino a 1440W, oppure a , auto a 12V. Con le offerte è in promozione qui a 999 euro, contro i 1099 euro di listino. Bluetti AC200P – una soluzione di energia decisamente completa, un prodotto che parte da un’uscita di 2000W (con potenza di picco di 4800W) ed una capacità di 200Wh , per arrivare ad un prezzo in promozione qui di soli 1199 euro , contro i 1499 euro di listino. Tantissime uscite, un comodo display LCD a colori sul quale visualizzare tutte le informazioni, e la solita possibilità di utilizzare anche la ricarica solare al massimo a 700W in ingresso.

Per tutti i dettagli vi potete collegare direttamente al sito ufficiale Bluetti.