Una novità a dir poco amara è in arrivo per tutti gli utenti di Disney+ nel corso di questa stagione autunnale. La piattaforma streaming, infatti, ha ufficializzato le indiscrezioni delle ultime settimane relative a nuove politiche commerciali – in linea con quelle di altri servizi come Netflix – da applicare per i suoi abbonati.

Disney+, da novembre stop agli account condivisi

Le novità in casa Disney+ sono sostanziali. In primo luogo, secondo quanto comunicato dalla stessa piattaforma attraverso delle mail informative, a breve potrebbe finire la stagione della condivisione degli account a costo zero. In scia a quanto già previsto da Netflix, anche gli utenti con un account attivo per Disney+ a breve non potranno più dividere l’accesso in piattaforma, e le relative spese, con amici, parenti o anche eventuali conoscenti esterni al nucleo domestico.

Inoltre, a partire dal 1 novembre, entreranno anche in vigore i nuovi listini della piattaforma streaming. Ciò comporterà per il pubblico l’arrivo di una vera e propria rimodulazione sui prezzi.

Gli abbonati potranno quindi scegliere tra un pacchetto entry level al costo di 5,99 euro al mese, con la novità degli annunci commerciali e della pubblicità tra un titolo e l’altro. Con l’attuale costo di abbonamento, ossia 8,99 euro al mese, gli utenti avranno accesso al nuovo ticket standard che prevede libero e piano accesso a tutti i titoli della piattaforma anche attraverso la tecnologia del Full HD. Come ultimo tassello sarà disponibile un ticket premium con la tecnologia del 4K UHD ed un costo di 11,99 euro ogni trenta giorni.