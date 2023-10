CoopVoce supera Vodafone con la EVO 200 che offre un vero regalo

Gli utenti che stavano aspettando un movimento da parte del celebre provider virtuale CoopVoce, oggi saranno contenti di sapere, se non se ne fossero già accorti in precedenza, che è ritornata una delle migliori tariffe in assoluto.

Dopo il ripristino e il prolungamento della EVO 180, CoopVoce ha ben pensato di lanciare di nuovo la soluzione più famosa e desiderata: la EVO 200.

CoopVoce continua a distruggere gli altri gestori con la sua EVO 200 da pochi euro mensili

È tornata quindi di nuovo d’attualità una delle migliori offerte di sempre mai viste nel mondo della telefonia mobile. Ovviamente a disporla per i suoi nuovi utenti ma anche per quelli già presenti, ci pensa CoopVoce.

Il nome è celebre ed è quello della EVO 200. Una promozione del genere non può che rendere interessati coloro che magari fino a qualche tempo prima proprio non volevano sapere nulla dei gestori virtuali. Effettivamente scegliere CoopVoce come nuovo provider non allettava le persone, ma oggi è cambiato totalmente scenario.

Al momento ricordiamo che la promozione mobile migliore in assoluto che è proprio questa, offre 200 giga ogni mese per navigare sul web in 4G con rete TIM. Si prosegue però anche con gli altri contenuti, come ad esempio i minuti senza limiti verso tutti i provider e 1000 SMS ancora verso tutti. Il prezzo mensile corrisponderà a soli 7,90 € al mese per sempre e per tutti.

Questa offerta può essere sottoscritta anche dalle persone che sono già clienti del gestore. Bisognerà solo pagare un costo di attivazione di 9,90 € una tantum.