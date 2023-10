Per tutti gli utenti che usano Instagram Web da browser si possono notare alcune novità interessanti. Sembra ormai sicuro l’arrivo in Italia del rivale di X dell’azienda Meta. Threads è un social media e rete sociale statunitense, rilasciato lo scorso luglio. L’app è di proprietà del gruppo Meta e fornisce ai suoi utenti un servizio di microblogging, simile a X (l’ex Twitter), che permette ai propri utenti di pubblicare testi e contenuti multimediali condivisibili anche su altri social. Inoltre, è possibile ripubblicare e mettere “like” ai post della propria community. Sono molti gli utenti in Italia che aspettano con ansia questo arrivo e presto verranno accontentati da Mark Zuckerberg. Ci sono diversi indizi che lo provano. Prima di tutto, in basso a sinistra nella homepage di Instagram web è apparsa l’icona del logo di Threads, ma non è tutto.

Threads per Instagram

Non ci sono ancora state conferme ufficiali da parte di Meta, ma non sembrano esserci più dubbi. Se si clicca sul logo presente sulla homepage di Instagram, si viene reindirizzati ad una pagina localizzata completamente in italiano, ed invita gli utenti a collegare il proprio account Instagram a quello di Threads per poi effettuare il login. Questo però è tutto per il momento.

Dopo aver effettuato il login, se si prova ad inquadrare con il proprio smartphone il QR Code che compare sulla schermata si riceve un messaggio di errore che informa gli utenti che l’applicazione non è ancora disponibile per l’Italia.

La rivelazione potrebbe sembrare deludente, ma gli indizi non sono ancora finiti. Facendo delle ricerche sul Play Store di Android è stato notato che la descrizione è completamente tradotta in italiano. Questo dettaglio non è ancora presente sull’App Store di iOS, ma ormai potrebbe essere questione di giorni.

Questi indizi sparsi potrebbero essere una prova evidente dell’arrivo di Threads e la scelta di annunciare il lancio in questo modo potrebbe non essere un caso. Infatti, questi tentativi potrebbero essere un modo ingegnoso di Threads stesso per fronteggiare il controllo degli utenti attivi.

In ogni caso, per il momento non ci sono ulteriori novità a riguardo e non è stata pubblicata nessuna conferma. In attesa di una possibile data di rilascio non ci resta che attendere per scoprire quali cambiamenti attendono i nostri social. X continua ad avere i suoi alti e bassi, ma Threads potrebbe rivoluzionare le cose per gli appassionati di microblogging.

E voi? Siete curiosi di conoscere Threads e le sue funzioni?