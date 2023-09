La data di uscita è fissata per il 10 ottobre, ed finalmente possibile preordinare su Amazon Meta Quest 3 da 128 o 512 GB. Oltre al visore per VR e MR arriverà, incluso nell’acquisto, anche Asgard’s Wrath 2 che comprato singolarmente costa 59,99 euro.

Nuovo Visore Meta Quest 3

Meta Quest 3 promette una qualità visiva superiore rispetto a Quest 2, con una potenza di elaborazione superiore al doppio, grazie alle prestazioni grafiche offerte dal nuovo Snapdragon XR2 Gen 2. I display sono dotati di una risoluzione 4K+, e si parla di circa il 30% in più rispetto al suo predecessore. Inoltre, ha la capacità di supportare audio 3D con un volume più potente del 40%.

Una delle caratteristiche principali di questo nuovo visore è sicuramente la capacità di supportare la realtà mista, insieme a quella virtuale, e dunque permette di sfruttare svariate funzioni del tutto inedite, inesistenti nel modello precedente.

Come già detto ci sono due versioni acquistabili che presentano ovviamente costi differenti: 549,99 euro per la versione da 128 GB e 699,99 euro per quella da 512 GB.

All’interno della confezione per entrambe le versioni troviamo oltre al visore Meta Quest 3: la maschera standard regolabile, due cinturini da polso, due controller Meta Quest Touch Plus (con anche batterie AA incluse), un adattatore e un cavo per la ricarica e il già citato Asgard’s Wrath. C’è però una seconda differenza tra le due versioni, insieme al prezzo, con l’acquisto del modello da 512 GB è compreso un extra sensazionale: un periodo di prova di sei mesi per Meta Quest+ che garantisce l’accesso a due giochi gratuiti al mese.

Vi ricordiamo che si tratta di una prenotazione offerta con il prezzo minimo garantito. Quindi se siete interessati vi invitiamo ad andare subito su Amazon per non perdere questa occasione!