Samsung è al lavoro per portare la tecnologia dei device pieghevoli ad un nuovo livello. L’obiettivo del produttore coreano sarebbe quello di lanciare un laptop pieghevole sottile che utilizzi come meccanismo di apertura e chiusura una cerniera waterdrop (letteralmente a goccia d’acqua).

A lanciare l’indiscrezioni ci ha pensato il media coreano The Elec. Il debutto di questo device è previsto per la seconda metà del 2024, quindi ci vorrà ancora del tempo. Stando a quanto emerso, però, possiamo scoprire alcuni dettagli.

Infatti, il brand evolverà l’attuale tecnologia conosciuta come Samsung Flex Hinge. Le cerniere waterdrop sono attualmente utilizzate negli smartphone pieghevoli di Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5.

Samsung potrebbe presentare il primo laptop pieghevole dell’azienda il prossimo anno e rivoluzionare il settore foldable

La peculiarità di questa cerniera è quella di garantire una maggiore aderenza tra i display quando le estremità sono piegate. Grazie a questa tecnologia, è possibile rendere il laptop più sottile anche se potrebbero esserci preoccupazioni per la durata delle cerniere stesse.

Gli analisti ritengono assolutamente interessante l’idea di Samsung di utilizzare queste cerniere sui laptop pieghevoli. Tuttavia, restano alcuni dubbi sulla loro resistenza per device particolari come i portatili. Prima di tutto i pesi in gioco sono diversi con i laptop i quali, per forza di cose, hanno uno schermo più ampio rispetto ad uno smartphone.

Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare. Infatti, LG ha già lanciato il proprio Gram Fold, un laptop pieghevole, e Samsung dovrà farlo a breve anche solo per consolidare la propria forza nel settore.