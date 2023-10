Il colosso americano Apple ha ormai tolto i veli sui suoi nuovi smartphone di punta, ovvero la nuova serie iPhone 15. Come sempre, l’azienda ha lasciato tutti a bocca aperta, ma a quanto pare le sorprese non sono ancora finite. Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete, infatti, l’azienda starebbe già progettando l’arrivo di tanti nuovi iPad. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Apple sta preparando l’arrivo sul mercato di tanti nuovi iPad, ecco cosa sappiamo

Dopo aver sfornato la nuova serie di iPhone 15, il colosso americano Apple si accinge a portare grosse novità anche nel settore dei tablet. Come già accennato in apertura, infatti, sembra che l’azienda sia già a lavoro sulla realizzazione di diversi nuovi iPad. Sembra che saranno presentati diversi modelli.

In primis, ci sarà un nuovo iPad Mini, quindi è certo che sarà caratterizzato da dimensioni più contenute rispetto ad altri modelli. Poi, sembra che saranno annunciati addirittura due nuovi iPad Air. Uno di questi sarà quasi certamente un modello Plus, dotato quindi di feature e caratteristiche più prestanti.

In cantiere ci sarebbe anche un nuovo iPad Pro con chip M3 e sembra che quest’ultimo sarà disponibile in due versioni con display dalle dimensioni differenti. Oltre ai tablet di fascia alta, poi, il colosso Apple sembra che stia pensando anche ad un nuovo tablet di fascia “entry-level “. Si tratterebbe del nuovo iPad di undicesima generazione. Il design dovrebbe rimanere invariato rispetto a quello del modello attuale. A cambiare in meglio, invece, dovrebbe essere il processore. Quasi certamente sarà montato a bordo un soc decisamente più potente rispetto al passato.