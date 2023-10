Nelle nostre tasche o dimenticati nelle tasche si nascondono dei tesori. No, non stiamo scherzando. Molti oggetti, a volte anche gettati, potrebbero essere fonte di grande guadagno. Ogni cosa può essere collezionata, dai francobolli ai fumetti, agli smartphone e alle vecchie SIM inutilizzate. Merce molto ricercata nel settore sono da secoli le monete. Potrebbe capitare che una moneta abbia un valore economico molto più alto di quanto crediamo.

Un esempio sono le lire, sostituite ormai più di venti anni fa dall’euro. Fino ad allora, da quando fu coniata nel 19° secolo, ha subito diverse variazioni e modifiche. Proprio queste rendono alcune edizioni particolarmente rare e pregiate.

La moneta che vi farà diventare straricchi

Gli appassionati del settore sono sempre alla ricerca di nuove monete per la loro collezione. Ci sono determinate Lire da molto ricercate come la 500 d’argento, conosciuta anche come la 500 lire caravalle. Di queste c’è una tipologia avente una bandiera al contrario che la rende quasi introvabile.

La moneta fu coniata nel lontano 1957 ed era una prova. La sua peculiarità è data, appunto, dalla bandiera posizionata sulla barca. Questa invece di andare a destra, come le comuni edizioni, va a sinistra. Inoltre, in basso vi è la scritta “Prova”. Un solo esemplare, in buone condizioni, può essere venduta al giusto compratore ad una cifra di circa 5.000 euro. Se poi siete estremamente fortunati allora il discorso cambia. In condizioni perfette potrebbe essere battuta all’asta oltre 20.000 euro! Non è soltanto una teoria, è accaduto davvero qualche tempo fa.

Vendere monete privatamente, nel caso trovaste qualche conio particolare, è molto semplice. Basterà, infatti, chiedere ai collezionisti nei forum o nei gruppi Facebook per comprendere il valore e trovare un acquirente.