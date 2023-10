In alcuni punti vendita Vodafone è disponibile un’iniziativa del tutto nuova appartenente alla tipologia prevention. Alcuni utenti, già clienti per la rete di casa, possono cambiare offerta e migrare verso la promo nuova Vodafone Casa Facile.

L’operatore mostra ancora una volta quanto tenga a cuore le esigenze dei suoi utenti. La tariffa consentirà loro di ottenere un costo mensile basso e bloccato per 2 anni. Non si tratta di una promozione nuova, ma di uno sconto sulla tariffa che si ha attiva. Come si fa ad ottenerlo? Basta poco e vi spieghiamo qual è la procedura.

Vodafone Casa Facile

La nuova offerta Vodafone è già disponibile negli store aderenti. Al momento, come detto, l’iniziativa vale solo per i già clienti aventi l’operatore sulla propria linea fissa (con Fibra FTTH, FTTC e ADSL). Per accedervi basterà recarsi in negozio “lamentandosi” della tariffa che si sta attualmente pagando, non adeguata ai servizi offerti. Accedendo al piano si otterrà uno sconto sul canone mensile, pagando meno rispetto all’offerta in attivo.

In questo modo, ad esempio, se si pagano 34,90 euro al mese, la promo Vodafone Casa Facile verrebbe proposta a 27,90 euro al mese. I servizi proposti resteranno gli stessi, mentre si accederà gratuitamente al ribasso della tariffa fissa. Il prezzo, poi, berrà bloccato per 24 mesi, senza subire variazioni dovute ai rincari. Nel momento in cui questi scadranno, se si è soddisfatti, si può chiedere una proroga di altri 24 mesi, per un totale di 4 anni.