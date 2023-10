In questa stagione autunnale non mancherà la competizione tra i grandi marchi della telefonia. Già nel corso di questi primi giorni di ottobre, TIM ha messo a disposizione di tutti i suoi abbonati una serie di ricaricabili molto vantaggiose, con un costo anche inferiore ai 10 euro.

TIM, le grandi tariffe per il mese di ottobre

Tra le principali tariffe di TIM a listino nel mese di ottobre, spicca certamente la proposta Gold Pro. Gli abbonati che scelgono questa promozione avranno a loro disposizione un pacchetto che prevede chiamate ed SMS no limits, con la garanzia di 70 Giga per la connessione di rete, anche con l’ausilio del 5G. Il prezzo per il pubblico sarà di 7,99 euro ogni mese.

Come grande alterativa alla Gold Pro, gli abbonati potranno scegliere una promozione, il cui costo è persino inferiore: la Steel Pro. Gli utenti che optano per questa ricaricabile si troveranno a pagare soltanto 6,99 euro ogni mese, con la presenza di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e con ben 60 Giga per la connessione di rete.