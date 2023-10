Da qualche tempo si parla in rete dell’arrivo imminente di un nuovo tablet a marchio OnePlus. Effettivamente, nel corso delle ultime ore il produttore tech OnePlus ha presentato in veste ufficiale il nuovo OnePlus Pad Go. Si tratta di un nuovo tablet economico e molto curato esteticamente. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

OnePlus annuncia ufficialmente il nuovo tablet economico OnePlus Pad Go

Dopo svariati rumors e leaks, è arrivato il momento della presentazione ufficiale del nuovo tablet economico di casa OnePlus, ovvero il nuovo OnePlus Pad Go. Come già detto in apertura, quest’ultimo ha un design e una costruzione piuttosto curati e presi in prestito dal fratello maggiore OnePlus Pad.

Anche questo nuovo modello può infatti vantare la nuova colorazione green con doppia rifinitura lucida e opaca sulla backcover. Qui trova poi sempre posto l’ormai iconico modulo fotografico di forma circolare. Sul fronte, il tablet presenta un display con una diagonale da 11.35 pollici e con una risoluzione pari a 2K.

Sotto al cofano, invece, questa volta troviamo un soc di fascia medio-bassa. Si tratta del soc MediaTek Helio G99 ed è supportato da tagli di memoria comprendenti comunque fino a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno. Notevole la batteria montata a bordo che ha una capacità di 8000 mah e dispone anche del supporto alla ricarica rapida SuperVOOC da 33W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo tablet economico OnePlus Pad Go sarà per il momento disponibile all’acquisto per il mercato indiano ad un prezzo di partenza di circa 227 euro al cambio attuale.