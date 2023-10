Come risaputo, viviamo in un periodo in cui le auto elettriche cercano di prendere pian piano il posto di quelle tradizionali. In quanto considerate la scelta migliore per una questione ecosostenibile, ma anche economica.

Infatti, seppur i prezzi delle vetture elettriche, attualmente, risultano essere decisamente più alti rispetto a quelle a carburante, è piuttosto diffusa l’idea secondo cui il loro effettivo risparmio economico diventi più evidente a lungo termine. Destinato quindi a manifestarsi nel corso del tempo, in quanto una vettura elettrica richiede sicuramente meno assistenza e costi di una alimentata a benzina.

Ma è davvero così?

Alcuni ricercatori si sono posti questa domanda e hanno deciso di verificarne effettivamente la veridicità.

Auto elettriche vs a benzina: tutta la verità

Parlando dunque di risparmio a lungo termine in seguito all’acquisto di auto elettriche, JD Power, ovvero la società statunitense di ricerca di marketing, ha deciso di condurre una ricerca mirata.

Partendo innanzitutto da una domanda:

Prendendo in considerazione un arco di tempo di circa 5 anni e l’acquisto di una vettura elettrica, è davvero possibile assistere ad un risparmio economico maggiore ?

Beh i risultati raccolti non sono per nulla rassicuranti.

Insomma, in base a questo studio, ciò che è stato riscontrato è che, in realtà, almeno per un lasso di tempo di 5 anni, non vi è un effettivo risparmio economico in seguito alla scelta di acquistare un’auto elettrica piuttosto di una tradizionale.

È probabile che un risparmio possa avvenire solamente se l’industria delle auto elettriche riveda e scenda ulteriormente i suoi prezzi.

Infatti, già se il prezzo delle vetture elettriche fosse anche solo pari a quello delle auto tradizionali, sarebbe davvero possibile ottenere un certo risparmio economico.

Soprattutto se consideriamo il fatto che i prezzi della benzina e di altre forme di carburante, attualmente, sono in costante crescita. Al contrario, vi sono numerose possibilità di ricaricare la propria vettura senza pesare troppo sul proprio budget.

Basta pensare a chi ha la possibilità di disporre di pannelli solari, o di chi può ricaricare l’ auto nel proprio ambiente di lavoro o comunque ottenere delle agevolazioni a riguardo.

Insomma, basta davvero poco perché le auto elettriche vengano considerate, in tutti i campi e a tutti gli effetti, la scelta migliore rispetto a quelle tradizionali.

Un vantaggio non solo dal punto di vista ecosostenibile, ma anche per il nostro portafoglio.