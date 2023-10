L’intelligenza artificiale sta superando limiti inimmaginabili. Ora è capace di creare testi, generare immagini altamente realistiche, sviluppare da zero codici e non ancora finita. Le AI ora sono capaci di realizzare una cosa particolarmente complessa autonomamente: progettare robot in pochissimi secondi.

Così mostra un’esperimento condotto dai ricercatori della Northwestern University. Si tratta di un modello di AI sviluppato esclusivamente per questo scopo.

Le AI sostituiranno l’uomo nella progettazione?

L’intelligenza artificiale della Northwestern può ideare un robot senza ricevere input. Il solo dato che viene fornito all’AI è l’obiettivo: creare qualcosa che sia capace di camminare su una superficie lineare. Con questa indicazione, l’AI ha poi realizzato un progetto di un robot, dalle funzioni basilari, capace di andare in avanti e oscillare.

L’intelligenza artificiale ha proceduto per step, imparando a riconoscere gli errori man mano per poi produrre un qualcosa che fosse in grado di raggiungere lo scopo. L’IA ha creato il robot pensando all’aria come un mezzo utile per consentirne il movimento. Il robot riesce a spostarsi proprio grazie ad una sua componente interna che si riempie e si sgonfia ritmicamente. Il team ha poi deciso di mettere in prati ca il progetto, realizzando il robot con l’ausilio di una stampante 3D.

Potrebbe sembrare una cosa non difficile o interessante, ma in realtà si tratta di un grande traguardo. Questa nuova “scoperta” aprirà strade inesplorate per la progettazione robotica. Nel futuro realizzare sistemi automatizzati per il privato e per le aziende diverrà così semplice da essere paragonato ad uno schiocco di dita.